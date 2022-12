PHOTO



Ancora in calo il dato sull'affluenza per i ballottaggi delle Comunali. Secondo i dati forniti dal Viminale, alle 19 si è recato al seggio il 26,7 per cento degli aventi diritto, contro il 31,6 per cento, alla stessa ora, del primo turno. Cinque punti in meno rispetto a due settimane fa. Solo il 25,3 per cento dei romani ha deciso di partecipare alla sfida tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri (al primo turno era il 29,6). La rilevazione a Torino alle 19, invece, fotografa un 25 per cento (contro il 29,3 di due settimane fa). A Trieste, infine, il servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 12. La musica cambia, ma di poco, perché su un totale di 184.489 elettori, hanno votato in 20.428, ovvero l’11%. Nel capoluogo friulano la partita è tra il sindaco uscente, Roberto Dipiazza, e lo sfidante del centrosinistra, Francesco Russo