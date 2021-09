Fedriga rompe il fronte leghista: «Qui non c’è spazio per i No Vax»

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia-Giulia, nel giro di 24 ore mette alla porta chi, nella Lega, è contro al certificato verde e ai vaccini. Il riferimento è alla collega Donato che ha espresso posizioni diverse dal resto del partito. Sia al “Corriere della Sera” sia a “Radio Capital”, uno dei presidenti di regione più apprezzati in Italia, chiarisce (definitivamente) quale sia il vero pensiero del suo partito in merito alle soluzioni proposte dal Governo Draghi.

«Il green pass è lo strumento che ci consente di tenere aperto quello che un anno fa veniva chiuso. Significa poter garantire a chi ha attività economiche che non chiuderà e a chi vuole investire che potrà farlo senza problemi. Dobbiamo mandare un messaggio chiaro al Paese, assicurare la certezza che il rispetto delle prescrizioni comporta il beneficio di riacquistare piena libertà» ha detto ieri al quotidiano milanese». Sui vaccini ha aggiunto: «Nessuno dice che il vaccino anti Covid garantisce una copertura al 100 per cento, ma questo non è mai avvenuto con nessun vaccino. Qui si tratta di ridurre il danno al minimo».

«Salvini, come me del resto, non ha utilizzato la pandemia per andare a caccia di voti. Ha cercato un equilibrio, sforzandosi di ascoltare anche le posizioni di chi non è convinto dei vaccini. Ora bisogna evitare guerre per bande. Chi ha compiti di responsabilità deve aiutare il Paese a rialzarsi. Il tentativo di Salvini è stato quello di non condannare nessuno», riferendosi a chi, come Borghi e Donato, la pensa in maniera diversa. Anche se su Radio Capital, questa mattina, ha rincarato la dose. «Dobbiamo convincere i cittadini a vaccinarsi, ma senza condannare chi ha paura altrimenti rischiamo di schiacciarlo verso la parte no vax. Nel primo partito d’Italia è normale che ci siano correnti diverse, ma dentro la Lega non c’è spazio per i no vax”».