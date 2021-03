“Così il Csm ha sempre promosso i magistrati. Anche i più inadatti”

Dalle pagine del Messaggero si torna a parlare di valutazione professionale dei magistrati. Il primo a parlare è stato il vice presidente del Csm, Davide Ermini: «sono dell’avviso che nel valutare la professionalità di un magistrato via sia anche un controllo sulla qualità e sulla tenuta dei suoi provvedimenti». Poi è stato Carlo Nordio con un suo editoriale a plaudire l’iniziativa di Ermini. Critico invece si è mostrato, questa volta dalle pagine di Repubblica, il Presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia che ha detto: «In questi termini così radicali non posso che esprimere un fernmo dissenso. […] I magistrati devono poter agire certamente senza un’aspirazione a vantaggi personali di carriera, ma anche senza il timore di ripercussioni sulle loro carriere». Di tutto questo ne discutiamo con il professor Giuseppe di Federico, professore emerito di Ordinamento giudiziario dell’Università di Bologna. È stato Presidente dell’European Research Network on Judicial Systems e componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Professore cosa ne pensa di quanto detto dal vice presidente Ermini?

Se me lo avesse detto personalmente, avrei ricordato ad Ermini che già adesso i nostri criteri di valutazione dei magistrati sono i più stringenti, i più analitici, i più penetranti di tutti i sistemi europei che hanno un reclutamento di tipo burocratico. Ciononostante, i dati delle ricerche da me condotte analizzando i verbali del Csm a partire dagli anni 1960 mostrano che la percentuale dei magistrati valutati positivamente ha variato tra il 99,1% ed il 99,5%. Quindi negli ultimi 60 anni il Csm ha deciso di sua iniziativa di promuovere tutti i magistrati fino al vertice della carriera in base all’anzianità, fatta eccezione per i casi di grave e documentato demerito (come le più elevate sanzioni disciplinari o condanne penali). Anche i pochissimi magistrati bocciati di solito poi sono promossi circa tre anni di ritardo. Quindi se non funzionano i criteri che già esistono, è ridicolo pensare ad altri criteri: l’attuale Csm, quello che lui stesso presiede, non effettua le valutazioni di professionalità in violazione dell’articolo 105, secondo il quale spettano al Consiglio le promozioni dei magistrati: ma negli ultimi decenni tutto questo non è avvenuto, perché nessuna reale selezione viene effettuata.

Nordio sostiene che il discorso di Ermini è rivoluzionario perché tocca essenzialmente i pm. Pensiamo solo al caso di Nicola Gratteri e ai tanti pm mediatici le cui inchieste poi vengono smontate nei vari gradi di giudizio. Per l’opinione pubblica invece la tesi dell’accusa è quella che rappresenta la verità. Quindi fa bene l’Unione delle Camere Penali a sollevare questo dibattito.

Come faccio a non dichiararmi d’accordo? Queste cose le ripeto da quarant’anni quando scriverlo era pericoloso. Chi la pensava come me era considerato un folle, un attentatore della Costituzione. Adesso invece lo dicono tutti. Io sono perfettamente d’accordo che occorrerebbero quel tipo di valutazioni, soprattutto per il pubblico ministero, che, come ricorda Nordio, esistono negli altri Paesi. Negli Stati Uniti i pm vengono considerati inadatti a fare quel mestiere e mandati a casa se più di una volta hanno portato dinanzi al giudice cause che si sono poi dimostrare inesistenti o inconsistenti al livello del giudizio.

Contrario alla proposta di Ermini si è espresso su Repubblica il Presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia.

Io ho fatto ricerche in almeno dieci Paesi, per vedere come funzionava altrove. Non dico che non esistano problemi che possono intimidire il pubblico ministero. Questo è sempre possibile ma a fronte di questo c’è spesso il massacro dei diritti civili a causa di una azione penale irresponsabile. Quindi un equilibrio tra indipendenza e responsabilità va ricercato – anche se a parer mio in Italia non si farà nulla – come avvenuto in altri Paesi. In Italia non si pone proprio il problema dell’equilibrio, in quanto esiste l’obbligatorietà dell’azione penale del pubblico ministero. Il pm lo ritiene un atto dovuto, non poteva non farlo.

Secondo il professore Tullio Padovani « le indagini preliminari non sono coperte dal dovere che si pretende di ritrovare nell’articolo 112 della Costituzione. L’obbligatorietà dell’azione penale non si riferisce espressamente alle indagini preliminari».

Queste sono elaborazioni teoriche. Io sono un empirico. Il problema è che il cittadino viene danneggiato ricorrentemente da iniziative ingiustificate che dinanzi al giudice cadono con una frequenza elevata. Sono iniziative che producono danni di natura sociale, politica, economica, familiare e anche della salute. Ha ragione quindi Nordio a ricordare che in Italia nessuno ha mai fatto il calcolo costo/benefici delle tante inchieste finite nel nulla. Di tutto questo dovremmo preoccuparci perché la situazione è drammatica.

E all’origine c’è un pm in cerca di notorietà e carriera.

Il pubblico ministero è un poliziotto indipendente. In un Paese democratico un poliziotto indipendente è una figura inconcepibile. E noi in Italia non consideriamo proprio il problema. Poi c’è un altro aspetto da rilevare nell’articolo di Nordio.

Prego.

Lui dice “Tralascio di citare i Paesi dove il pm, come in Francia, dipende dal potere esecutivo”. La Francia il problema dell’indipendenza dal Ministro l’ha risolto in maniera conforme ai Paesi anglosassoni: il pubblico ministero quando compie le sue scelte di natura discrezionale sta effettuando scelte di politica criminale. Ora, tutte le scelte di politiche pubbliche in un Paese democratico devono essere inquadrate in un sistema di responsabilità politica. Nel 1997 il Presidente Chirac crea una commissione per la riforma del processo penale e chiede di considerare la possibilità di distaccare il pm dalla dipendenza del Ministro. Al tempo anche a me fu chiesto un parere da parte di Robert Badinter (già Ministro della Giustizia, ndr). Cosa venne risposto a Chirac da parte della commissione presieduta dal presidente della Corte di Cassazione francese, ma composta per la gran parte da non magistrati? Che non tutto può essere eseguito, occorre fare delle scelte di politica criminale che non ricadono sul magistrato. Il sindacato dei magistrati ha sollevato recentemente la questione dinanzi al Conseil constitutionnel – la nostra Corte Costituzionale -, lamentando il fatto di non essere indipendenti. La Corte ha risposto che la norma censurata dai magistrati d’oltralpe assicura invece un bilanciamento equilibrato tra l’indipendenza dell’autorità giudiziaria e le prerogative del Governo di determinazione e guida della politica nazionale, ivi compresa la sfera d’azione del pubblico ministero.