Orlando: «Dopo le regionali non escludo il rimpasto di governo»

Il vicesegretario dem: la partita delle elezioni regionali «è aperta ovunque, può succedere ogni cosa»

«Credo che per il governo sia necessario fare un tagliando per affrontare una fase nuova: la capacità progettuale del Paese è diminuita e ci troviamo nella situazione di dover spendere 209 miliardi in un Paese che da molto tempo fa tagli». Lo ha detto il vice segretario del Pd Andrea Orlando, intervistato da Maria Latella su Radio 24, rispondendo a una domanda su un eventuale rimpasto dopo le regionali. «Non escludo che possa esserci un effetto sull’assetto del governo ma non mi pare questo la cosa più fondamentale», ha aggiunto Orlando. «Non si tratta di dare peso a questo o quel partito – ha spiegato – ma di concentrarsi sui filoni che l’Europa considera centrali».

La partita delle elezioni regionali «è aperta ovunque, con un numero di indecisi così alto può succedere ogni cosa», ha poi sottolineato. «È difficile fare previsioni. Non credo ci sarà una sconfitta in Toscana e in Puglia».