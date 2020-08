Zingaretti: “Bene alleanze coi 5Stelle ma non sosterremo mai candidatura Raggi”

Il veto di Zingaretti: “Non sosterremo mai la ricandidatura di Virginia Raggi perche’ credo che siano stati cinque anni drammatici per la Capitale d’Italia”

“Non capisco il polverone che si e’ costruito intorno alla non notizia della ricandidatura. La sindaca e’ al primo mandato e nel 99,9% ci si ricandida per il secondo mandato. Non e’ un tema personale, non sosterremo mai la ricandidatura di Virginia Raggi perche’ credo che siano stati cinque anni drammatici per la Capitale d’Italia e che occorra ora dare voce alla citta’”. Lo ha detto il leader del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa a Orbetello insieme con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana, Eugenio Giani, rispondendo a una domanda sulla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma.