IL PRESIDENTE UCRAINO RINGRAZIA GLI ALLEATI

Ida Kiev. contrattacchi ucraini hanno ' drasticamente ridotto il potenziale offensivo della Russia' e ' le truppe ucraine stanno già avanzando in diverse direzioni tattiche, come nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia'. È quanto sostiene il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky che in un messaggio video notturno si è rivolto alla nazione.

Secondo Zeklensky le armi pesanti inviate all'Ucraina dai suoi alleati occidentali hanno finalmente iniziato a lavorare a ' piena capacita'' sulla linea del fronte. Nel suo messaggio Zelensky ha spiegato che i nuovi armamenti hanno consentito di prendere di mira i magazzini russi e altre aree ' importanti per la logistica'. Se l’armata di Mosca avanza nel Donbass da settimane, negli ultimi giorni tuttavia sembrerebbe aver avuto uno stop. Una “pausa operativa” dicono dal Cremlino, serie difficoltà replicano Le truppe russe continuano a bombardare numerose città ucraine, compresa Sloviansk, e ' cercano di migliorare la propria posizione tattica'. Così l'esercito ucraino nell'ultimo aggiornamento sulla guerra. I russi ' hanno fatto progressi ma poi sono stati respinti dai nostri soldati e sono dovuti tornare indietro subendo perdite', si legge ancora nel bollettino. È comunque in corso l'evacuazione degli abitanti di Sloviansk e dei dintorni.

Intanto le truppe di Kiev hanno tentato d'installare la bandiera ucraina sull'isola dei Serpenti, ma il ministero della Difesa russo ha reso noto che uno dei suoi aerei da guerra ha sparato sull'isola, poco dopo l'alzabandiera, uccidendo alcuni dei militari in loco.

La minuscola isola ha un grande valore strategico poiché chi la domina ha il controllo di mare, terra e aria nella parte nord- occidentale del Mar Nero e nel sud dell'Ucraina. È stato Andriy Yermak, il capo di Stato maggiore del presidente ucraino, a pubblicare un video su Telegram dei tre soldati che alzavano la grande bandiera ucraina sull'isola, da cui le forze russe si sono ritirate il 30 giugno perché pesantemente bombardati dall'artiglieria ucraina.