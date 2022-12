IL COLLOQUIO TELEFONICO DI 30 MINUTI TRA I DUE LEADER

Il presidente dell'Ucraina ha invitato la presidente del consiglio Giorgia Meloni in Ucraina per una visita politico- diplomatica.

D’altra parte netta presa di posizione della neopremier, che fin dall’ultima campagna elettorale è restata nel solco tracciato dal governo Draghi con il pieno sostegno a Kiev e con la collocazione dell’Italia “senza se e senza ma” all’interno dell’Alleanza atlantica, sono stati fattori che hanno senz’altro spinto il capo di stato ucraino ad avere un incontro il prima possibile con un paese che fin dall’invasione russa si è sempre schierato con gli aggrediti. A far sapere dell’invito è lo stesso Zelensky in un tweet pubblicato dopo un colloquio telefonico: ' Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina come primo ministro dell'Italia. Sono speranzoso in ulteriore fruttuosa cooperazione tra i nostri due paesi. Abbiamo discusso della futura Integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea e nella Nato. Le ho parlato della situazione nel nostro paese e naturalmente l'ho invitata a visitare l'Ucraina'.

Meloni da parte sua ' ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina', fa sapere Palazzo Chigi in una nota.

Nel corso del colloquio telefonico Meloni ' si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia'.

E ha auspicato ' il rinnovo dell’intesa sull'esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare'.

