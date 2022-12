Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "E' necessario avere la consapevolezza che sui temi del welfare ci stiamo giocando una grandissima partita che è quella della sostenibilità delle nostre popolazioni per i prossimi decenni. Il modello a cui ci siamo abituati e per il quale abbiamo combattuto sul welfare, sulle pensioni, e sul sistema sanitario sono ancora compatibili con cambiamenti geopolitici ed economici che sono in corso? Io penso di sì ma è necessario investire ora per i prossimi anni". Lo ha detto Beatrice Lorenzin, vice presidente del Pd al Senato, arrivando al convegno 'Un nuovo modello di welfare', organizzato da Aepi a Roma.