I CIVILISTI ELEGGONO PER ACCLAMAZIONE IL PRESIDENTE E GLI ALTRI VERTICI USCENTI

Gli avvocati civilisti rinnovano i vertici nazionali nel solco dell’unità. Al termine della tre giorni riminese, gli associati dell’Unione nazionale delle Camere civili hanno formalizzato oggi la conferma alla presidenza Antonio de Notaristefani, l’elezione della Giunta esecutiva e del Collegio deiprovibiri, avvenute per acclamazione. L’ottavo Congresso nazionale ha visto l’elezione della lista “Tutti per Uncc”, l’unica che si era presentata. Una testimonianza dell’unità interna all’Associazione e della generale soddisfazione per l’operato svolto dall’ottobre 2018 ad oggi dai vertici uscenti, confermati in larga parte per il prossimo mandato. «Si parla spesso di unità dell’Avvocatura, che purtroppo è quasi sempre una chimera. L’Uncc l’ha invece messa in pratica, grazie all’impegno di tutti, dando così nuova forza e maggiore autorevolezza all’Associazione», ha commentato de Notaristefani. Che rispetto ai nuovi obiettivi dell’Unione ha aggiunto: «Partendo dalla Giustizia, abbiamo mosso da tempo critiche motivate alla legge delega già approvata. Dovremo operare affinché una maggiore efficienza non si traduca in un sacrificio dell’equità e in un diniego di giustizia. Occorre insistere per fare capire a tutti che una giustizia efficiente richiede più investimenti e più magistrati, e non meno tutele, altrimenti sarà giustizia sommaria. Passando all’Avvocatura, l’Uncc si è adoperata per tutelarne l’indipendenza, consapevole che questa costituisce un presidio irrinunciabile per lo Stato di diritto, e senza la quale non c’è giustizia. Ma il tema centrale sarà quello delle specializzazioni che dovranno essere in grado di portare ad una riqualificazione della categoria offrendo nuove opportunità di lavoro». Per il prossimo triennio ( 2022- 2025), la Giunta esecutiva dell’Uncc sarà composta, oltre che dal presidente, dai vice presidenti Barbara Romanini, Roberto Fusco e Alberto Del Noce, dal segretario Barbara Masserelli, dal tesoriere Paolo Meneghel e da Antonio Gemelli, Marco Di Benedetto, Lucia Baldoni, Massimiliano Semprini, Virginio Angelini, Mario Spinelli, Marietta De Rango, Manuela Ferri e Sergio Terzaghi, mentre i supplenti saranno Giuseppe Vaccaro, Daniela Montagnin, Antonello Micalizzi, Carmen Pellino, Fabio Mezzadri. Il Collegio dei probiviri sarà invece formato da Mauro Filippini, Laura Trebbi, Arianna Pettazzoni, Maurizio Bocchiola e Marco Tinelli.