POESIA

Questo libro è un baedeker, come un tempo venivano chiamate le guide di viaggio tascabili. Non servirà a orientarvi in un luogo né a trovare un letto in cui riposare o un tavolo a cui mangiare. Queste pagine mappano la produzione poetica di una delle autrici più grandi e misconosciute del Novecento. Certo, a causa delle tematiche sessuali, dell’ampio ricorso a un lessico innaturale e mai neutrale, del fascino per l’orrendo, della violenta erudizione, della metrica selvaggia la poesia di Loy sconcerta, confonde e disorienta. Come scrive Roger Conover nella sua ricca e accurata prefazione, «per leggerla con profitto, occorrono almeno quattro cose: pazienza, intelligenza, esperienza, e un dizionario». Per la prima volta in edizione integrale italiana, The Lost Lunar Baedeker è l’opera poetica completa, viva e sconvolgente di un’autrice consegnata troppo presto all’oblio.

“THE LOST LUNAR BAEDEKER” MINA LOY TRADUZIONE DI MARCO BARTOLI RINA EDIZIONI GIUGNO 2022