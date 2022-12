(Adnkronos) - Il dipartimento per lo sviluppo sostenibile del Parco di Gorongosa, in Mozambico, ha studiato le varietà di piante di caffè di tutto il mondo, creandone una resistente a parassiti, malattie e siccità. Un raccolto più affidabile, in grado di prosperare all'ombra degli alberi, ha dato agli abitanti di Gorongosa un incentivo a lungo termine per proteggere una foresta pluviale che ha perso più di 100 ettari all'anno negli ultimi quattro decenni. Anche in conseguenza di questo, i modelli meteorologici sono diventati sempre più irregolari in Mozambico, dove gli shock climatici hanno ulteriormente compromesso uno dei Paesi più poveri del mondo.