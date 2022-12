DONOVAN LEWIS “IMPUGNAVA” UNA SIGARETTA ELETTRONICA

Un ragazzo afroamericano di vent’anni è morto a Columbus, capitale dell’Ohio, dopo che un agente di polizia gli ha sparato mentre era nel suo letto. La polizia aveva fatto irruzione e stava perquisendo l’appartamento. A sparare il solo colpo mortale è stato l’agente Ricky Anderson che ha più di trent’anni di servizio alle spalle, La notizia della tragica morte di Lewis è stata riferita ai media dallo stesso capo della polizia di Columbus, Elaine Bryant. Che ha ricostruito la vicenda in una conferenza stampa: gli agenti sono andati a casa di Donovan Lewis - questo il nome della vittima - per arrestarlo in quanto sospettato di diversi crimini, tra cui violenza domestica, aggressione e reato nell’uso improprio di un’arma da fuoco.

Secondo il video ripreso dalla telecamera di polizia, Lewis sembrava avere in mano una sigaretta elettronica, oggetto che secondo i media locali ha suscitato la reazione impropria dell’agente, che ha subito aperto il fuoco senza che prima ci fossero stati segni di resistenza all’arresto.

Bryant non ha chiarito se la polizia ha ritenuto che il dispositivo fosse sospetto, ma nessun’arma è stata ritrovata nella stanza. Lewis era chiaramente disarmato.

L’ufficio per le indagini criminali dell’Ohio avvierà un’indagine per fare chiarezza in una città dove le forze dell’ordine sono finite più volte nel fuoco delle polemiche per i metodi violenti con cui gestiscono le emergenze, . Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva in tal senso deciso nel 2021 di rivedere i protocolli del dipartimento di polizia di Columbus dopo una serie di sparatorie mortali sempre nei confronti di cittadini afroamericani da parte della polizia, Nel 2020 contro l’ingiustizia razziale della polizia ci sono stet decine di manifestazioni in città.

«In questo momento è fondamentale che il video delle riprese e tutti i fatti disponibili siano condivisi per motivi di completa trasparenza», ha affermato il presidente del Consiglio comunale di Columbus Shannon Hardin