SONO UNDICI IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO

Sono 32 le località della Liguria inserite nella classifica delle Bandiere Blu 2022. La regione è al top in Italia per spiagge e mare.

In provincia di Imperia: Bordighera; Sanremo; Taggia; Riva Ligure; Santo Stefano al Mare; San Lorenzo al Mare; Imperia; Diano Marina. In provincia di Savona: Ceriale; Borghetto Santo Spirito; Loano; Pietra Ligure; Finale Ligure; Noli; Spotorno; Bergeggi; Savona; Albissola Marina; Albisola Superiore; Celle Ligure; Varazze. In provincia di Genova: Camogli; Santa Margherita Ligure; Chiavari; Lavagna; Sestri Levante; Moneglia. In provincia di La Spezia: Framura; Bonassola; Levanto; Lerici; Ameglia.

Sono 18 le località della Campania. In provincia di Napoli: Vico Equense; Piano di Sorrento; Sorrento; Massa Lubrense; Anacapri. In provincia di Salerno: Positano; Capaccio; Agropoli; Castellabate; Montecorice; Pollica; Casal Velino; Ascea; Pisciotta; Centola; Camerota; Ispani; Vibonati.

La Toscana seconda regione in Italia ( a pari merito con la Campania) per numero di Bandiere blu con ben 18 Comuni toscani ( da nord a sud: Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Grosseto, Follonica e Castiglione della Pescaia) con 35 delle loro spiagge.

Ha 18 Bandiere con tre nuovi ingressi e due uscite anche la Puglia. In provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta. In provincia di Barletta- Andria- Trani: Margherita di Savoia e Bisceglie. In provincia di Bari: Polignano a Mare e Monopoli. In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno. In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa. In provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò Sono 17 i riconoscimenti, con due nuovi ingressi. In provincia di Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana. In provincia di Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto. In provincia di Catanzaro: Sellia Marina e Soverato. In provincia di Vibo Valentia: Tropea . In provincia di Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica e Siderno Le Marche salgono a 17, con un nuovo ingresso. In provincia di Pesaro- Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo. In provincia di Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana. In provincia di Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche. In provincia di Fermo: Altidona, Pedaso e Fermo. In provincia di Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Raggiunge 15 località la Sardegna. In provincia di Sassari: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni. In provincia di Oristano: Oristano. In provincia di Nuoro: Tortolì e Bari Sardo. In provincia di Cagliari: Quartu Sant’Elena. In provincia di Sud Sardegna: Sant’Antioco.

Sale a 14 l’Abruzzo con un nuovo ingresso. In provincia di Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi. In provincia di Pescara: Pescara. In provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo. In provincia de L’Aquila: Villalago e Scanno.

È a 11 la Sicilia con una new entry. In provincia di Messina: Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari ( in foto), Tusa. In provincia di Agrigento: Menfi. In provincia di Ragusa: Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa.

Scende a 10 il Lazio con un’uscita. In provincia di Roma: Trevignano Romano e Anzio. In provincia di Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno.

Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige. In provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone.

Vede premiate 9 località l’Emilia- Romagna con due nuovi ingressi. In provincia di Ferrara: Comacchio. In provincia di Ravenna: Ravenna e Cervia. In provincia di Forlì- Cesena: Cesenatico e San Mauro Pascoli. In provincia di Rimini: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Sono riconfermate le 9 Bandiere in Veneto. In provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia. In provincia di Rovigo: Rosolina e Porto Tolle.

La Basilicata conferma le sue 5 località. In provincia di Potenza: Maratea. In provincia di Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri.

Si registra un nuovo ingresso in Piemonte che ottiene 3 Bandiere. In provincia di Verbano- Cusio- Ossola: Cannobio e Cannero Riviera. In provincia di Novara: Gozzano.

Il Friuli Venezia Giulia ( in foto) conferma le 2 dell’anno precedente: Grado ( Gorizia) e Lignano Sabbiadoro ( Udine). Il Molise rimane con 1 Bandiera, Campomarino ( Campobasso), anche la Lombardia conferma 1 Bandiera Blu: Gardone Riviera ( Brescia). Per quanto riguarda gli approdi turistici è la Liguria la regione più premiata con 14 Bandiere Blu.