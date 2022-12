PHOTO

Dal quotidiano di Marco Travaglio ancora un attacco ai giornalisti del Dubbio

"L'attacco che oggi il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, riserva a Giorgio Gori è letteralmente vergognoso, a partire dal titolo Giorgio Covid. Solidarietà, prima che all'amico, al sindaco di una città martire". Il primo affondo arriva dal capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci, che si idigna per l'articolo de direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha dedicato al sindaco di Bergamo un editoriale dal titolo "Giorgio Covid." Negli ultimi giorni si è infatti acceso l'ennesimo dibattito all'interno del Partito Democratico. Le varie anime dem hanno fatto sentire la propria voce, condizionando tutto il centrosinistra. Tra i tanti che hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione interna c'è stato anche Gori, a cui Travaglio ha riservato un editoriale in cui contesta al sindaco di Bergamo la sua 'scarsa' reazione dopo la dichiarazione in Senato di Matteo Renzi che disse: 'I morti di Brescia e di Bergamo, se avessero potuto parlare, ci avrebbero detto di ripartire e farlo per loro'".