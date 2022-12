Una caserma militare romana del II secolo d.C., trovata a 9 metri sotto il livello della strada. Lo scavo è stato portato alla luce durante la progettazione di un tunnel del nuovo tratto di metropolitana di Roma, che dovrebbe collegare San Giovanni a Colosseo. GUARDA LA FOTOGALLERY Il ritrovamento non modificherà i tempi di realizzazione del tratto, e la metro "Amba Aradam" sarà la prima "stazione archeologica" della città, con la possibilità per i turisti di visitare il sito, che comprende alcune stanze con pavimenti mosaicati. La fermata metro su viale Ipponio, a due passi da Porta Metronia, sarà "molto più di una stazione-museo", secondo il soprintendente Francesco Prosperetti: "la sfida affascinante sarà quella di integrare uno spazio archeologico nella stazione", cioè "uno spazio che sappia parlare del sottosuolo di Roma ai viaggiatori" e il cui ritrovamento non costituisce "un limite, un incidente,ma l'opportunità di costruire a Roma la più bella metropolitana del mondo".