LA SORPRESA

Più lettori che elettori ironizzano le malelingue, ma in fondo nemmeno loro si aspettavano un successo simile: Il Mostro, l’instant book di Matteo Renzi che racconta le persecuzioni subite da lui e dalla sua famiglia nella famosa inchiesta Open, è infatti al primo posto nelle classifiche di vendita. Oltre diecimila copie in versione cartacea e digitale sono andate via nelle ultime due settimane Il libro illumina la vicenda giudiziaria che ha visto al centro l’ex presidente del consiglio, l’accanimento della procura e i metodi “polizieschi” utilizzati per acquisire prove che non sono mai state trovate, la violazione della corrispondenza privata, il sequestro dei telefoni di persone nemmeno indagate, il connubio tra gli inquirenti e alcuni giornali che hanno pubblicato gli estratti conto e i messaggi su Whatsapp.

Insomma un lungo viaggio sulle disfunzioni della nostra giustizia: «Ma senza vittimismo- spiega lo stesso autore- ho voluto solamente raccontare i fatti perché ho scelto di combattere a viso aperto l’ingiustizia».