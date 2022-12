PHOTO



A inizio stagione sarebbe stato impensabile un Roma-Napoli con il settore ospiti aperto. Troppe tensioni, troppa cupa e pesante l’atmosfera intorno a questa partita per immaginare che i napoletani, almeno quelli residenti nel Lazio e in altre regioni del Centro-nord, potessero assistere alla gara dell’Olimpico. Invece alla fine la possibilità di acquistare i biglietti per la gara di oggi senza particolari restrizioni (tranne quella per i residenti in Campania) ha costretto il Viminale a predisporre l’apertura della tribuna riservata ai partenopei, e contribuito a dare un tratto di normalità al match di oggi. Tra pochi minuti dunque giallorossi e azzurri si giocheranno gran parte delle chances di centrare, con il secondo posto, l’accesso diretto alla Champions league, mentre attorno allo stadio della Capitale l’afflusso degli spettatori prosegue senza particolari problemi. Il piano di massima sicurezza predisposto dalla Questura ha dislocato lungo le vie d’accesso allo stadio circo 500 dei 1.200 agenti complessivamente impegnati oggi a Roma: gli altri vigileranno sullo svolgimento dei cortei per il 25 aprile. I napoletani in possesso di un tagliando per la partita sono poco più di 2.000: la gran parte sarà sistemata appunto nell’apposito settore, i distinti sud-ovest, alcune centinaia prenderanno posto in Monte Mario. Telecamere della polizia scientifica lungo tutto il tratto che va dalla zona di Saxa Rubra, dove i tifosi ospiti hanno lasciato parcheggiato auto e pullman, fino allo stadio. Se come è sperabile non si verificheranno incidenti, si sarà dimostrato, per la prima volta dai tragici fatti del maggio 2014 costati la vita a Ciro Esposito, che Roma-Napoli può svolgersi con il contorno di entrambe le tifoserie.