Roma, 3 nov. (Labitalia) - Nel lungo weekend di Halloween sono state oltre 60mila le persone che hanno visitato Cinecittà World per divertirsi con le 13 attrazioni “da paura”, i live show, le cene a tema e i concerti che hanno animato il Parco divertimenti del Cinema e della Tv fino a tarda notte. Numeri importanti, che hanno permesso di superare anche il record dello scorso anno. “Cinecittà World ha registrato l’affluenza di Halloween più alta di sempre - dichiara l’amministratore delegato Stefano Cigarini – per questo abbiamo deciso di prolungare la festa e il divertimento a tema Halloween fino a domenica 6 novembre, prima di tuffarci nella lunga stagione natalizia, che ci porterà fino all’8 Gennaio”. Ultima chiamata per chi ha voglia di sfidare le proprie paure e godersi lo spaventoso viaggio dal Manikomio all’Inferno, vivere i peggiori incubi tra le pareti di Clownstrofobia, il circo dove tutto può succedere e camminare tra i set dei film dell’orrore da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter nella Horror House. Fino al 6 novembre l’Halloween Show dà ancora il benvenuto a adulti e bambini tra zombie, vampiri, streghe e fantasmi nella Main Street vestita a festa e la spaventosa Zombie Walk conduce gli ospiti tra le atmosfere più spettrali. I protagonisti dei più famosi film horror della storia sono in scena al Teatro1 con Gangs of Halloween per regalare momenti di allegria e risate. Toni piccanti nel sottomarino U-571 Erotika infestato da sexy vampiri e marinarette, attrazione tra le più apprezzate dagli adulti. Il Truccabimbi trasformerà per l’ultimo weekend i piccoli visitatori del Parco in creature mostruose. Per i bambini, protagonisti del Baby Halloween, tutti da scoprire, fino a domenica, i personaggi delle favole nascosti nel Bosco Stregato e i segreti sugli effetti speciali del cinema horror nel live show Trucchi Da Paura.