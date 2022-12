L’INCONTRO

il carcere del futuro»

«Apprezziamo che il nuovo Capo del Dap, Carlo Renoldi, abbia iniziato, mettendolo tra i primi atti del suo mandato, il confronto con le organizzazioni sindacali, dichiarando la volontà di trovare obiettivi comuni per costruire insieme il carcere dei prossimi anni». Questo il commento della Fp Cgil al termine dell’incontro che si è tenuto ieri presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria tra il Capo del Dap e i sindacati della Dirigenza penitenziaria, delle Funzioni centrali e dei Dirigenti di Area 1. «Occorre ricostruire unità di visione e di intenti tra tutte le figure professionali che lavorano in carcere - prosegue la Fp Cgil -, dando un segnale di discontinuità con il passato e garantendo pari dignità, tutele e considerazione a tutti i lavoratori. Per fare questo il primo segnale di discontinuità con il passato deve essere evidenziato nelle politiche assunzionali, che devono essere implementate fino a colmare le gravi carenze negli organici che si registrano ad oggi, e nella possibilità di garantire adeguate progressioni in carriera, temi che richiedono una presenza costante del Capo dipartimento ai futuri tavoli di confronto che si terranno al Ministero della Giustizia». «Tra le priorità da affrontare nell’immediato - aggiunge il sindacato - abbiamo segnalato anche la necessità di dare un quadro normativo di riferimento e un riconoscimento retributivo adeguato alla Dirigenza penitenziaria, aprendo finalmente il tavolo negoziale che possa portare alla definizione del primo contratto di lavoro. Tenendo conto anche della vacanza contrattuale che si protrae da 17 anni per colpa di scelte politiche scellerate, e l’urgenza di valorizzare il personale delle funzioni centrali, garantendo il turn over, risorse per la formazione, la rivisitazione dei profili professionali, la possibilità di progredire fino a una dirigenza di filiera e dando maggior chiarezza sul futuro, anche in considerazione della creazione del nuovo dipartimento del Ministero della Giustizia che si occuperà della gestione dei dati statistici», conclude la Fp Cgil.