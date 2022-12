PHOTO



Matteo Renzi ha aspettato la chiusura delle urne per esprimersi sull'esito del referendum. In prima persona si era speso a sostegno dell'astensionismo, e in conferenza stampa commenta i risultati: "Il governo non si sente vincitore, ma crede che i vincitori siano gli operai e gli ingegneri che domani torneranno alle loro piattaforme sapendo di aver conservato il posto di lavoro. E' per loro che ho invitato all'astensione.Diecimila persone che hanno conservato il posto di lavoro".Parole dure anche contro i sostenitori del quesito referendario: "gli sconfitti non sono i cittadini che sono andati a votare: chi vota non perde mai. Ma gli sconfitti sono quei pochi, pochissimi consiglieri regionali e qualche presidente di Regione che ha voluto cavalcare un referendum per esigenze personali politiche". Sulla stessa linea anche la capogruppo Pd alla Camera, Alessia Morani. " La maggioranza del Paese sta con il Pd, il governo esce rafforzato da una consultazione che le opposizioni hanno tentato di svuotare di contenuto e di strumentalizzare contro Renzi". "Spiace vedere che chi si è fatto promotore di un referendum inutile e costoso non abbia oggi l'onestà intellettuale di ammettere la sconfitta: gli italiani hanno ben capito da che parte stava la ragione", ha concluso.Il fronte del sì"Il referendum ieri è diventato l'ennesimo terreno di scontro tra bande del Pd e quando i cittadini lo hanno capito lo hanno snobbato". Lo ha detto Luigi Di Maio, esponente del Movimento 5 stelle e vicepresidente della Camera. "È stato un peccato - ha aggiunto -travolgere la democrazia per lotte di potere interno"."Al referendum sulle trivelle hanno votato 15.806.788, pari al 31,19%: praticamente lo stesso numero di elettori che nel 2006 disse "no" alla riforma Berlusconi. Abbiamo uno zoccolo duro di quasi 16 milioni di cittadini, tutti potenziali voti contro Renzi al referendum costituzionale, quello della vita per il segretario-premier. Si parte da qui, da questa partecipazione, da questa disobbedienza, per costruire la vittoria del 'nò ad ottobre. Renzi ha conseguito dunque una vittoria di Pirro, e ha davvero poco da stare sereno". Così Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia."I milioni di italiani che sono andati a votare al referendum non lo hanno fatto per calcoli politici ma perchè vogliono difendere il nostro mare dalle lobby del petrolio amiche del Governo. Renzi si ricordi che fare il Presidente del Consiglio significa rappresentare tutti gli italiani, anche chi la pensa diversamente. Il premier abbia la decenza di