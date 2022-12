COLPITE ANCHE CHERKASY, KHARKIV, KIROVOGRAD, NIKOLAEV E ODESSA

L’Ucraina è ancora sotto intenso attacco aereo condotto dalla Russia. L'allarme è scattato in tutto il territorio sin dalle 7.30, dalle regioni di Zhytomyr, Vinnitsa, Cherkasy, Chernivtsi, Kharkiv, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava. Ma il bersaglio grosso di Vladimir Putin è la regione di Kiev, con esplosioni che si sono udite anche nella capitale, dove la difesa aerea sta operando con efficacia, ha riferito l'amministrazione militare della città sul suo canale Telegram.

Gli attacchi hanno colpito in particolare anche un impianto energetico vicino a Kiev: l' 80% dei residenti della capitale è rimasta senza acqua e 350.000 case non hanno elettricità, ha affermato il sindaco della città, Vitalii Klitschko. ' Gli specialisti del Kyivvodokanal stanno lavorando per ripristinare il funzionamento delle stazioni idriche il prima possibile - ha aggiunto su Telegram il sindaco della capitale ucraina - Vi chiediamo di fare scorta di acqua dalle stazioni di pompaggio e dai punti vendita più vicini.

I tecnici son al lavoro per ripristinare la fornitura di ener- gia ai cittadini rimasti senza elettricità'.

Le truppe russe hanno attaccato un'infrastruttura importante a Cherkasy, che ha isolato parte della regione, ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Ihor Taburets. Anche il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito anche degli attacchi russi alle infrastrutture criti- che della città.