«Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5S: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma». Parole e musica di Virginia Raggi che annuncia al Foglio quanto ha detto in video conferenza rivolgendosi alla maggioranza grillina che governa il Campidoglio: la volontà di tentare il bis alle comunali dell'anno prossimo. «Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti»."Una scelta - dice - contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale". Insomma, nonostante le critiche, Virginia Raggi sarebbe pronta a correre di nuovo per la poltrona del Campidoglio. A oggi, infatti, né il centrodestra né il centrosinistra hanno trovato un candidato. Almeno ufficialmente. Ma la mossa a sorpresa di Raggi costringerà gli altri a uscire allo scoperto. A cominciare dal Partito democratico.