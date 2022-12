PHOTO



Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea in un tweet ha annunciato: «Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini» », ha assicurato la presidente von der Leyen. Un annuncio in linea con quanto detto dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi nel suo primo vertice Ue in presenza a Oporto dedicato ai temi sociali: «In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione». Una posizione che - riferiscono fonti di palazzo Chigi - ha raccolto ampio consenso da parte dei leader e che ha orientato il dibattito nel corso della cena di preparazione al primo vertice informale in presenza per il premier. Il monito di Draghi - si aggiunge - è rivolto anche a quei Paesi che ancora pongono blocchi alle esportazioni mentre l’Ue esporta l’80% della propria produzione. Promuovere una più forte parità di genere, rendere strutturale il Fondo Sure, promuoverel’occupazione giovanile e integrare al semestre europeo la dimensione sociale è il messaggio che il premier ha ribadito durante il workshop dedicato al tema del«Employment and Jobs». Prima dell’avvio del vertice Ue-India a Oporto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen Ha scritto: «L’Unione europea e l’India possono ottenere molto di più lavorando insieme. L’incontro di oggi con Narendra Modi non poteva avere tempismo migliore. L’Ue è al fianco dell’India in questo momento così difficile. Discuteremo anche come rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica»