Un giornale tedesco, “”, definisce, leader di Fratelli d’Italia , come la donna più pericolosa d’Europa. Un atto di accusa, firmato dai giornalisti, che arriva a pochi giorni dalle elezioni, dall’ennesimo organo d’informazione che vuole dare “” ai nostri politici italiani. Come se gli elettori italiani non sapessero chi votare e come votare. Nell’articolo vengono riportate, come «il blocco marittimo contro i rifugiati» e «l'Europa delle patrie che vuole promuovere con il suo grande modello di riferimento Orbán ». Ma non solo. “” attacca anche, per farla completa. «Siachecurano legami con il. Attraverso di loro, Putin avrebbe per la prima volta alleati nel governo di un Paese dell'Europa occidentale e con il loro aiuto potrebbe destabilizzare l'Unione». E poi ancora su, rea nel 2020di aver diffuso «false notizie sul coronavirus e ha twittato che l'Ue beneficerebbe dalla pandemia, senza spiegare esattamente come». Sul punto è intervenuto anche il presidente del. «è un pericolo come titola oggi il quotidiano? Da cittadino italiano quando vedo queste testate straniere mi viene l’orticaria, vorrei che i cittadini italiani si rendessero conto della svolta fatta in queste settimane dalla leader diper cui non la ritengo idonea a governare, ma non accetto patenti dai giornali stranieri» affermaa La7, nel corso della trasmissione “”.