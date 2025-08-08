Cancellerie al lavoro per la “messa a terra” del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin per giungere alla conclusione della guerra in Ucraina. Sarebbe stato lo stesso Presidente Usa, nella conversazione telefonica di ieri, a sondare Giorgia Meloni quanto alla possibilità che il summit si tenga in Italia, ricevendo, sempre a quanto si apprende, un via libera.

L’incontro sulla guerra in Ucraina avrebbe dovuto coinvolgere, oltre al titolare della Casa Bianca, anche i presidenti russo e ucraino, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. L'obiettivo sarebbe stato organizzare il vertice già lunedì prossimo, 11 agosto. La premier, stando a quanto viene ricostruito, avrebbe accolto positivamente la richiesta, ma l'ipotesi sarebbe già stata scartata a causa della contrarietà della Russia, che considera l'Italia troppo schierata a favore di Kiev.