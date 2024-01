Amici mai. Ma conoscendo “da vicino” la gogna mediatica che può accompagnare un’inchiesta giudiziaria, Matteo Salvini mette da parte i vecchi rancori e sul Pandoro-gate che ha travolto i Ferragnez sfodera tutto il suo garantismo: «È chiaro che il Paese non dipende da Chiara Ferragni, spero che la politica abbia cose più importanti di cui occuparsi – dice ai microfoni di Rtl 102.5 - Però a me non piace l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà».

«Quante volte Fedez ha polemizzato con me dai palcoscenici? Ma per me il problema dell'Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo, e che i processi vengano celebrati in radio o sui giornali senza giudici e avvocati...a volte leggendo o sentendo dichiarazione di qualche giudice chiaramente di sinistra mi viene il Dubbio che sia Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato».