Stando agli exit poll, il Pd perde Roma, Torino e Napoli. Milano è in bilico con un leggero vantaggio di Sala (csx), Bologna sembra in mano al candiato piddino Merola. Se la situazione fosse questa sarebbe una sconfitta netta per il capo del governo Renzi. Se dovesse perdere anche Milano la sconfitta diverrebbe una disfatta con conseguenze politiche imprevedibili. Ore 23.000I primi exit-poll: batosta romana per il PdRoma:Raggi 64-68% Giachetti 32-36%MilanoSala 49-53% Parisi 47-51% NapoliDe Magistri 61-65% Lettieri 35-31% TorinoAppendino 50%-54%Fassino 46%-50%ore 20.40 - mancano pocchi minuti alla chiusura dei seggi.A Milano è tutto pronto al comitato di Stefano Parisi (centrodestra), allestito all'hotel Mariott, candidato sindaco a Milano per il centrodestra. Sono gia' numerosi i simpatizzanti e i militanti dei diversi partiti della coalizione che sostengono Parisi e con l'avvicinarsi della chiusura dei seggi sale anche la tensione per un ballottaggio che, secondo gli osservatori, si concludera' al fotofinish.A RomaDavide Casaleggio arrivera' al comitato elettorale di Virginia Raggi intorno alle 22.30. Secondo quanto apprende l'AGI, il figlio del cofondatore Gianroberto, scomparso lo scorso 12 aprile, ha deciso di essere presente a Roma e partecipare anche lui a quella che si presume sara' una festa a 5 Stelle alla faccia di ogni scaramanzia. Mentre, sempre secondo quanto si apprende, Beppe Grillo potrebbe non esserci. Casaleggio jr dovrebbe arrivare a breve nella sede del comitato.Il presidente del Consiglio e segretario nazionale del Pd, Matteo Renzi, è al Nazareno per seguire i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Al Nazareno, sede del Partito Democratico, sono presenti anche il presidente del Pd, Matteo Orfini, la vicesegretaria del partito Deborah Serracchiani, il capogruppo dei deputati Pd, Ettore Rosato, i componenti della segreteria, Ernesto Carbone ed Emanuele Fiano.