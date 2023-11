L'obiettivo in Medio Oriente «è arrivare a “due popoli, due Stati”, come ricordava ieri il Santo Padre in una bella intervista al Tg1. Il vivere pacificamente di due popoli che hanno lo stesso diritto ad esistere». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.

«Vedere le stelle di David dipinte sui muri in Europa è qualcosa di orribile. Così come la reazione di Israele, a un assalto che ha ucciso più civili ebrei dalla shoah a oggi, deve avere come prospettiva il ritorno alla pace. L'impegno di tutti deve essere quello di evitare l'allargamento del conflitto», ha spiegato. «La condanna a ogni terrorismo deve essere chiara. Non si mette sullo stesso piano un Paese, un governo, e terroristi che hanno ucciso e sgozzato ragazzi», ha aggiunto Salvini.