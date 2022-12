PHOTO



Uno del Pd non lo voterebbe "neanche sotto tortura", quindi in caso di ballottaggio tra Roberto Giachetti e la candidata del movimento Cinque Stelle, Matteo Salvini sceglierebbe senza dubbio l'esponente grillina.Il leader della Lega, che alle elezioni comunali di Roma sostiene Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, è stato ospite della trasmissione "In mezz'ora" condotta da Lucia Annunziata, dove ribadisce la sua totale ostilità verso il partito di Matteo Renzi, spiegando che i candidati grillini rappresentano l'opzione meno dolorosa nel caso in cui dovessero confrontarsi i candidati di centrosinistra. "Dal M5S "siamo divisi su immigrazione e sicurezza, ma in nessun modo potrei scegliere un esponente del Pd", ha precisato Salvini che ha poi rimprverato Silvio Berlusconi di non aver sostenuto la candidatura di Giorgia Meloni puntando su Alfio Marchini.