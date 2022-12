PHOTO



Era nei boatos ed è arrivata oggi la designazione - manca ancora la nomina formale - dei due nuovi assessori della giunta capitolina guidata da Virginia Raggi. Sono Andrea Mazzilo, destinato al Bilancio, e Massimo Colomban, che avrà la delega alle Partecipate. Mazzillo al BilancioAndrea Mazzillo, commercialista esperto di finanza locale e docente nell'università di Tor Vergata, è stato il "mandatario" di Virginia Raggi, ruolo in cui ha sovrinteso alla raccola di fondi per campagna elettorale della sindaca tramite bonifico, carta di credito o pay-pal. Prima di militare nel movimento 5 stelle, Mazzillo era stato candidato anche alle primarie per la segreteria regionale del Pd, a sostegno di Nicola Zingaretti nel collegio 16, per la lista "Con Veltroni, ambiente, innovazione, lavoro per Zingaretti". In passato è stato inserito nel centrosinistra di Ostia, e fino al 2007 è stato vicino ad Alessandro Onorato, poi diventato coordinatore del movimento di Alfio Marchini. Si era candidato anche con Lista civica per Veltroni nell'allora XIII Municipio (oggi è il X) ed era risultato primo dei non eletti per poi essere nominato coordinatore municipale della lista.Colomban alle Partecipate"Do il mio benvenuto a Massimo Colomban nella squadra della Giunta. La sua esperienza ci sarà utile per realizzare il nostro programma sul tema delle società partecipate: l'obiettivo è razionalizzare le municipalizzate, ottimizzare i serviziper i cittadini ed eliminare gli sprechi". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commentando la nomina di Massimo Colomban ad assessore ad assessore alle Partecipate del Comune di Roma."Accetto l'incarico con la determinazione necessaria, sapendo che si tratta di una sfida complessa ma alla nostra portata -aggiunge Colomban- So di entrare a far parte di un gruppo formato da grandi professionisti ed esperti nelle proprie materie. Metterò a disposizione le mie competenze acquisite grazie agli anni di lavoro sul territorio e con i lavoratori".Massimo Colomban è il fondatore del gruppo Permasteelisa.com, di cui è stato presidente dal 1973 al 2002. È stato presidente di Sviluppo Italia Veneto - Invitalia.it, di Vega Park Venezia (il più grande parco scientifico e tecnologico italiano con 200 imprese), professore al Politecnico Leonardo di Milano, nel board di Harvard, GDS, MA e nel board di GehryTechnologies.com, LA (Usa). Ha acquistato, restaurato e rilanciato CastelBrando.it ed una serie di altre società nazionali ed internazionali. Attualmente fa l'Angel Investor per i giovani talenti,Start Up ed in imprese innovative.Il caso Fermante"Con il ragioniere Stefano Fermante al lavoro oggi in Campidoglio. Il resto sono chiacchiere". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo le notizie di stampa sulle dimissioni del ragioniere generale del Comune di Roma Stefano Fermante. Su Twitter la prima cittadina pubblica anche una foto che la ritrae al lavoro con Fermante sui divanetti dello studio del sindaco.