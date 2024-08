Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha riconosciuto l'importanza della scelta di Elly Schlein di eliminare i veti all'interno del centrosinistra. In un'intervista a La Stampa, Renzi ha affermato: «Schlein ha introdotto una novità nella politica italiana. Ha detto al centrosinistra: basta veti. Se ci mettiamo tutti insieme, vinciamo, ma per farlo serve un confronto sui contenuti, mettendo da parte le antipatie personal».

Renzi, pur sottolineando che il Partito Democratico di Schlein non rappresenta più il suo partito, ha apprezzato il coraggio della segretaria di cambiare strada rispetto alle logiche tradizionali di esclusione. «Il Pd di Elly Schlein non è il mio Pd, non è più il mio partito, ma riconosco alla segretaria di aver avuto il coraggio di cambiare strada rispetto alle logiche dei veti», ha aggiunto.

Renzi ha anche commentato la situazione politica generale, con un riferimento critico a Forza Italia e a Antonio Tajani: «Sullo Ius scholae, Forza Italia bluffa. Tajani sta alzando il prezzo per ottenere altro: non avrà mai il coraggio di votare un provvedimento contro la Meloni o senza di lei».

Inoltre, Renzi ha parlato della possibile nascita di un nuovo partito da parte di Roberto Vannacci: «È la novità più inquietante e più interessante della politica italiana. Inquietante perché non si è mai vista gente che viene dall'Esercito farsi un partito. Interessante perché se si produce una spaccatura a destra, la destra perde».