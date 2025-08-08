Il centrosinistra ha sciolto le riserve: sarà Eugenio Giani il candidato per le prossime elezioni regionali in Toscana. La decisione è arrivata al termine della direzione regionale del Partito Democratico, alla quale ha partecipato lo stesso governatore uscente. La sua ricandidatura è stata accolta con un applauso dai presenti.

Intervistato da Controradio, Giani ha commentato: «Allo stato attuale vedo nel centrodestra ancora nessun candidato ufficiale e molta frammentazione». Quanto al quadro complessivo, ha aggiunto: «A sinistra non ho ancora chiaro cosa faranno altre liste, ma ora mi concentro sul percorso della coalizione di centrosinistra e del fronte progressista».

Salvini punta su Zaia: «Squadra che vince non si cambia»

Sul fronte centrodestra, il lavoro è in corso ma le certezze sono ancora poche. A indicare la linea è Matteo Salvini, che ai microfoni di RTL 102.5 ha ribadito il suo sostegno a Luca Zaia: «Con lui mi sento tutti i giorni. È un grande governatore. Squadra che vince non si cambia».

Il vicepremier e leader della Lega ha sottolineato che il Veneto, così come le Marche e la Calabria, rappresenta un esempio di buon governo della coalizione e che, per questo, si auspica una riconferma del quadro attuale: «Conto che il buongoverno della Lega possa trovare il centrodestra compatto».

Sul dossier più ampio delle regionali, Salvini ha anche ricordato l’impegno condiviso per il successo dell’Italia nella candidatura olimpica invernale: «Stiamo lavorando giorno e notte. È un risultato per tutto il Paese».

Tajani: «Coalizione unita, candidati vincenti»

Anche Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, è intervenuto sul tema, da una tappa in Versilia: «Stiamo lavorando», ha dichiarato ai cronisti che chiedevano aggiornamenti sulla scelta dei candidati governatori.

Tajani ha ricordato che le prime Regioni al voto saranno Marche e Val d’Aosta. Nelle Marche sarà ricandidato il presidente uscente, mentre per le altre Regioni – tra cui la Toscana – il centrodestra «cercherà i migliori candidati». Ha poi assicurato: «La coalizione è unita e presenterà un progetto di buon governo».