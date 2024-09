Raffaele Fitto ha ottenuto un incarico di grande importanza a livello europeo, diventando Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con la delega alla Coesione e alle Riforme. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa tenutasi al Parlamento Europeo.

«Fitto guiderà la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. La sua vasta esperienza sarà determinante per modernizzare e rafforzare gli investimenti a favore della crescita e delle riforme» ha dichiarato von der Leyen, sottolineando l'importanza di questa nomina per il futuro delle politiche europee di sviluppo.

Un incarico che rafforza il ruolo dell'Italia in Europa

La scelta di Raffaele Fitto come Vicepresidente esecutivo è un forte riconoscimento per l'Italia. Secondo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la nomina di Fitto conferma il ruolo di peso che il nostro paese continua a svolgere nelle istituzioni europee. «È un successo del governo italiano, e congratulazioni vivissime a Raffaele!» ha scritto Tajani sul suo profilo X (precedentemente Twitter).

La nomina di Fitto mette l'Italia in una posizione strategica per gestire uno dei portafogli più importanti della Commissione Europea. La politica di coesione svolge un ruolo cruciale nel promuovere lo sviluppo economico delle regioni meno sviluppate dell'Unione e nel garantire che nessuna area del continente rimanga indietro.

Gli altri vicepresidenti esecutivi

Accanto a Raffaele Fitto, altri cinque vicepresidenti esecutivi guideranno la Commissione Europea. Tra questi, la spagnola Teresa Ribera, che si occuperà della transizione ecologica e della competitività, e la finlandese Henna Virkkunen, responsabile per la tecnologia, la sicurezza e la democrazia.

Il francese Stéphane Séjourné avrà il compito di occuparsi della prosperità industriale e delle piccole e medie imprese, mentre l'estone Kaja Kallas assumerà il ruolo di Alto rappresentante per la politica estera. Infine, la romena Roxana Minzatu gestirà il portafoglio legato alla capacità e preparazione delle persone.

Dichiarazioni e prospettive future

Von der Leyen ha sottolineato che il contributo di Fitto sarà fondamentale per la modernizzazione della politica di coesione, un'area chiave per il futuro dell'Unione Europea. «Ci avvarremo della sua vasta esperienza per contribuire a modernizzare e rafforzare i nostri investimenti di coesione e le politiche di crescita», ha affermato la presidente della Commissione.

Le politiche europee mirano a ridurre le disparità economiche tra le regioni europee, promuovendo uno sviluppo più equo e sostenibile. Il lavoro di Fitto sarà cruciale per assicurare che queste risorse vengano utilizzate in modo efficiente e trasparente, con un focus particolare sulle città e sulle aree più bisognose.