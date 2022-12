Esplosione in un autobus, nella parte sud della città.

Almeno quindici feriti, di cui due gravissimi, per l'esplosione di un autobus a Gerusalemme sud. E' questo il bilancio provvisorio di un incendio di cui inizialmente non si capivano le cause. La polizia, all'inzio molto cauta, ha confermato: si è trattato di una bomba. Lo ha detto anche il sindaco della città.Ad esplodere sarebbe stato un autobus vuoto, che con le fiamme ha investito il veicolo affollato di persone.La polizia continua da indagare sul posto.