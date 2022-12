Se cercate lo sconfitto, lo sconfitto vero di queste elezioni, allora bussate alla porta del Nazareno , la sede deldove è già stato allestito il “tribunale” politico che nei prossimi giorni, anzi, nelle prossime ore processerà Enrico Letta. E il copione dello psicodramma politico è già scritto:a il mancato accordo col Movimento 5 Stelle ; mentre l’ala riformista lo accuserà di una cosa uguale e contraria, cioè l’aver determinato la rottura col Terzo polo di Calenda e Renzi. Insomma, si arriverà al licenziamento del segretario arrivato da Parigi - da giorni circola il nome dell’ex ministro della giustizia- e la crisi del riformismo italiano sarà ridotta ancora una volta a una questione di nomi. Ma la caccia al nuovo capro espiatorio - oggi Letta,- sarà l'ennesima illusione di una svolta che in realtà non risolverà la crisi del maggior partito della sinistra italiana. Il problema è che da anni il, tutto il, si è chiuso nelle proprie stanze e non ha più una missione, una ragione sociale, un racconto, uno storytelling - chiamatelo come vi pare - che riesca a convincere e a sedurre gli italiani. Della fusione a freddo tra l'area della sinistra riformista e, non è rimasto che il sordo scontro tra correnti. E così ilè diventato la brutta copia di una Dc senza statisti, malamente amalgamato a un Pci senza un blocco sociale di riferimento, privo di un pezzo di popolazione con cui parlare e del quale prendersi cura. Insomma, ilsi è perso nei meandri dei palazzi del potere, convinto che il timbro di “partito della responsabilità” riuscisse a convincere gli italiani della bontà della sua proposta politica.Chi vota un partito lo fa con la testa, con le mani nelle tasche spesso vuote, ma anche con un pezzo di cuore. Tre elementi che, evidentemente, ilha perso per strada. Un esempio? Nel collegio del centro di Milano , una delle aree più ricche d'Europa, vince il centrosinistra. Mentre a Sesto San Giovanni, la storicad’Italia degli anni ‘70, trionfa, figlia di Pino Rauti , il leader dell’ala destra dell’allora. E’ da questa fotografia impietosa che si deve ripartire per capire che cosa è accaduto, non al paese, non ai cittadini che si “buttano a destra”, ma a un centrosinistra italiano completamente ripiegato su se stesso.