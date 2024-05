Sarà presente anche il Presidente della Repubblica alle commemorazioni per il 50esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia, dove nel 1974, alle 10.12, un ordigno piazzato dai neofascisti all’interno delle cassette portarifiuti sotto le colonne del porticato tolse la vita ad otto persone, che si trovavano in piazza per manifestare contro il terrorismo nero.

Giulietta Banzi Bazoli, 34 anni; Livia Bottardi in Milani, 32 anni; Alberto Trebeschi, 37 anni; Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni; Euplo Natali, 69 anni; Luigi Pinto, 25 anni; Bartolomeo Talenti, 56 anni; Vittorio Zambarda, 60 anni, questi i nomi delle vittime di uno degli attentati terroristici più gravi degli “anni di piombo”.

E in occasione del 50esimo anniversario, Brescia «si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di incontri - si legge nel programma delle celebrazioni -, dialoghi e eventi speciali». La commemorazione inizierà domani alle 8, quando nel Cimitero Vantiniano è prevista la celebrazione eucaristica.

A seguire, dalle 8.30, vi sarà la deposizione di omaggi floreali. Alle 9.40 in Piazza della Loggia inizierà la commemorazione ufficiale e alle 10.12 scoccheranno gli otto rintocchi delle campane con un minuto di silenzio. Alle 10.15 invece, si ripeteranno i rintocchi nelle parrocchie della città.

Durante il pomeriggio invece, la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil proporrà una serie di iniziative per le scuole. La giornata di commemorazione si concluderà alle 20 nella chiesa di San Francesco, in via San Francesco d'Assisi 1 con la 61ª edizione del festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, con ingresso libero fino a esaurimento posti.