«Io stimo molto Elly Schlein e credo che stia facendo la cosa giusta nello spostare il Partito democratico un po' più verso sinistra andando a rappresentare una parte sociale che forse adesso è forse rappresentata. La questione è la mia posizione, ci sono chiaramente delle differenze adesso che si sono create con il Partito democratico». Lo ha detto il senatore Pd Carlo Cottarelli, che ospite di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa” su Rai3 ha annunciato che si dimetterà da senatore «nella prossima settimana, nei prossimi giorni».

A proposito delle differenze, Cottarelli ha detto: «Una di queste riguarda per esempio il ruolo che il merito deve avere in una società e nell'economia. Nel documento di valori del Pd del 2008, il ruolo del merito era molto enfatizzato. Nei più recenti documenti, quello di fine gennaio e nella mozione di Elly Schlein, è scomparso addirittura, si critica un po' il criterio del merito».

«La prima non eletta, una persona molto brava che si chiama Cristina Tajani e che insegna al Politecnico di Milano, e che credo sia anche vicina all'area di Elly Schlein, è una donna quindi si migliora anche la parità di genere. Non ho ripensamenti, credo che questa sia la soluzione migliore per tutti» ha aggiunto Carlo Cottarelli.