Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’università di Bologna, «non c’è nessuna conventio ad excludendum» contro la presidente del Consiglio ma semplicemente «non c’era la necessità di integrarla in maggioranza». E tuttavia, in vista della partita sui commissari, dice che «se i nomi che Meloni propone sono competenti e qualificati, difficilmente saranno bocciati».

Professor Pasquino, si aspettava la contrarietà di Meloni a Costa e Kallas e l’astensione su von der Leyen?

Meloni ha commesso un errore in partenza, pensando che si potesse cambiare la maggioranza nel momento in cui i numeri dicevano che quella maggioranza c’era ed era assoluta, quindi in grado di sostenere, appoggiare e approvare le scelte fatte dai capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo. Non basta avere buoni numeri per entrare in maggioranza. Quindi Meloni non poteva vincere, poteva magari ottenere qualcosa di diverso ma non c’è stata la volontà di “tenerla fuori”. Semplicemente non era necessario “tenerla dentro”. Quindi nessuna conventio ad excludendum ma semplici numeri, gli stessi che hanno portato l’Europa a essere quella che è nel bene, che è molto, e nel male, che certamente c’è.

Le scelte di Meloni saranno un problema per il nostro Paese?

Possono essere un problema sia per il paese Italia che per il governo dell’Europa. Ma anche qui bisogna fare attenzione perché il disaccordo è sulle nomine, cioè sulle persone, che però poi dovranno fare delle cose e Meloni può ancora influenzare le prossime decisioni. Al Consiglio europeo ha comunque potere di veto e quindi detiene ancora un peso. E in più potrà utilizzare, se saprà farlo, la forza numerica del partito di cui è presidente, cioè i Conservatori. Insomma, la battaglia non è ancora finita.

Lo scontro è di nuovo con la Francia, visto che sia Roma che Parigi vorrebbero la vicepresidenza esecutiva della Commissione: chi la spunterà?

I ruoli in ballo sono ancora molti, devono essere nominati i commissari, tra cui un italiano, e i vicepresidenti. Se i nomi che Meloni propone sono competenti e qualificati, difficilmente saranno bocciati. Ma lo scontro non è tra Italia e Francia bensì tra Meloni e Macron, il quale ritiene di essere il migliore ma sappiamo che non lo è. Tuttavia in Francia ci sono le elezioni e bisognerà vedere anche che tipo di rapporto Meloni avrà con Le Pen, data per favorita. Si aprirà una fase nuova ma se Fitto viene ritenuto, come probabile, dotato delle capacità necessarie ad avere un buon portafoglio come commissario sicuramente lo avrà. Sono contro l’idea del vittimismo e di un’Europa cattiva contro Meloni. E sono contro anche la sinistra che dice che Meloni è il male.

Insomma l’Ue non applicherà delle “ritorsioni” come si è augurata la stessa Meloni.

Non lo penso, anche se certo alcuni errori sono stati fatti, si veda la questione aborto al G7, e i commentatori italiani fanno male a pensare che chi vive negli altri paesi non abbia queste informazioni. Vedono quello che succede in Italia e sono preoccupati su alcune tematiche. Come si può avere in una maggioranza europea un gruppo piuttosto consistente che in qualche modo non prende in piena considerazione l’idea di abortire? È un fatto che a molti nell’attuale maggioranza dà estremo fastidio.

Ci sono poi le questioni interne, a partire dalle inchieste di Fanpage: fino a che punto costituiscono un problema per la leader di FdI?

Abbiamo pensato giustamente che i successi di Giorgia Meloni e l’accoglienza che le veniva riservata a livello internazionale avessero un effetto positivo sul suo ruolo politico in Italia e questo era in parte vero. Ma il fascismo, se si vuole anche stupido, da parte di un’organizzazione giovanile che rappresenta la classe dirigente del futuro influisce negativamente sull’immagine dell’Italia all’estero. Vedo che alcuni suoi collaboratori, a cominciare da Donzelli, sottovalutano questi fatti ma fanno molto male.

Pensa che i disaccordi in Ue derivino anche dal fatto che Meloni deve barcamenarsi tra l’europeismo di Fi e l’euroscetticismo della Lega?

Non credo che debba barcamenarsi perché lei è più forte sia di Tajani che di Salvini. Ma deve cercare di capire quanto Salvini stia tirando la corda, visto che alcune uscite come quella sul colpo di Stato le uscite di Salvini sono inaccettabili. La posizione di Tajani è certamente delicata, perché fa parte di un governo guidato da una donna sicuramente di destra ma a livello europeo sta con i Popolari che quelle destre le evitano.

Crede che Meloni voterà per von der Leyen al Parlamento europeo?

Dal momento che Meloni è intelligente dipenderà molto dal discorso che von der Leyen farà. La scelta coerente è quella di astenersi. Che è come votare contro ma il segnale sarebbe diverso. A meno che von der Leyen faccia aperture straordinarie sia in termini di politiche che di persone. Ma dopo quello che è emerso dal Consiglio non è compito della Meloni garantire che von der Leyen abbia la maggioranza.

Oltreoceano il dibattito tra Trump e Biden ha mostrato tutte le difficoltà del presidente in carica: quali prospettive da un’eventuale elezione di Trump?

Per come stanno le cose oggi Trump ha già vinto. Ha dimostrato che l’altro è sostanzialmente un uomo anziano che non riesce ad argomentare per due minuti di seguito. Spero in un colpo di coda o di vita dei democratici che cambino il candidato, altrimenti hanno perso. Difficile dire che rapporti si possono stabilire con Trump, che è un uomo umorale e che sa poco. Questo complica la vita a chiunque tratti con lui, non solo a Giorgia Meloni. Certo da alcuni punti di vista lui può pensare che lei gli sia relativamente vicina, ma figuriamoci quanto gliene importa dell’Italia. Trump sarà preoccupato dalla Cina e da altre cose, di certo saranno tempi difficili perché imprevedibili.