L’arcobaleno che questa mattina ha accolto Matteo Salvini al carcere Pagliarelli di Palermo è stato davvero un “buon segno”: il leader della Lega è stato assolto da tutte le accuse nel processo Open Arms “perché il fatto non sussiste”. Il leader leghista era accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per avere ritardato nell’agosto del 2019, per 19 giorni, lo sbarco dei migranti, compresi minori, soccorsi dalla nave della ong spagnola in tre salvataggi. La procura aveva chiesto sei anni di carcere, la difesa l'assoluzione con la formula accolta dai giudici.

La vicenda Open Arms, le tappe in breve

Le date e i numeri non sono irrilevanti, in questa storia. La sentenza è arrivata dopo quasi otto ore di camera di consiglio. ventiquattro udienze, tre anni di processo, quarantacinque testimoni (tra cui Richard Gere). Ed esattamente cinque anni e quattro mesi da quel 20 agosto 2019, quando il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ordinò lo sbarco di tutti i migranti dopo aver effettuato un’ispezione a bordo con medici e psicologi. A bordo erano rimaste 83 persone, in balia del mare dal 2 agosto, quando la Open Arms chiese il Pos (Place of safety), cioè il primo porto sicuro disponibile. Il giorno prima Matteo Salvini aveva firmato il primo divieto di ingresso per la Open Arms secondo i Decreti sicurezza appena approvati. Il provvedimento portava anche la firma dei Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Trenta e Toninelli. I quali invece rifiuteranno di sottoscrivere il secondo decreto, arrivato dopo il 14 agosto, quando il Tar del Lazio aveva sospeso l’efficacia del divieto di ingresso. Era cominciato il braccio di ferro, nel contesto di una crisi di governo, quella del Conte I, che sarebbe esplosa di lì a breve. Di tre mesi dopo è la richiesta dei pm al Tribunale dei ministri per procedere a indagini preliminari nei confronti del leader leghista. Nel febbraio 2020 il collegio chiese al Senato l’autorizzazione a procedere, concessa a luglio, quando ormai era mutato il quadro politico. Nell’aprile del 2021 Salvini fu rinviato a giudizio, come chiesto dalla procura di Palermo. Che lo scorso 14 settembre, nella sua requisitoria dinanzi alla II sezione penale presieduta da Roberto Murgia, ha contesto il «diniego consapevole e volontario che ha leso la libertà personale di 147 persone per nessuna, ma proprio per nessuna, apprezzabile ragione». Diniego che per la procura avvenne «in intenzionale e consapevole spregio delle regole». E non per ragioni «di natura preventiva o repressiva, né nella tutela dello stesso migrante ristretto, né per altro bene tutelato dall’ordinamento giuridico», o «nel tentativo di proseguire un disegno politico governativo, magari con qualche forzatura giuridica non giusta, ma quantomeno tendente alla giustizia». A inizio requisitoria il pm Calogero Ferrara aveva premesso che bisogna sgombrare il campo da «equivoci». Il primo è che non è un processo politico: «L’assegnazione del Pos è un atto amministrativo, e non politico, come ha ribadito qui anche l’ex presidente del Consiglio Conte».

Secondo i magistrati requirenti il leader del Carroccio «ometteva, senza giustificato motivo, di esitare positivamente le richieste di POS (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di Gabinetto da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) in data 14, 15 e 16 agosto 2019 (Il Tribunale dei Ministri individuò il 14 agosto 2019 come il momento a partire dal quale lo Stato italiano avrebbe dovuto indicare il POS essendosi, solo allora, manifestatasi, in via esclusiva, la responsabilità italiana), così provocando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale dei predetti migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave per un tempo giuridicamente apprezzabile».

Il botta e risposta tra accusa e difesa

Nella mattina di ieri, prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, si è tenuto l’ultimo botta e risposta tra accusa e difesa. Iniziato con le repliche della procuratrice aggiunta di Palermo Marzia Sabella, per la quale «la difesa di Matteo Salvini ha fornito nella memoria depositata una lettura non in linea con le risultanze probatorie». Soprattutto per ciò che riguarda l’autorizzazione allo sbarco dei minori a bordo: per la procura competeva all’allora ministro dell’Interno e non alla prefettura, come sostiene la difesa. E questo «viene desunto da due esami testimoniali». «I minori non erano più alla frontiera ma in acque nazionali – ha spiegato la pm - quindi avevano diritto a sbarcare. Inoltre, si omette di dire che il Tribunale di Catania ha trattato la questione dei tempi dello sbarco dei minori e non del diritto». L’altro punto riguarda la particolarità di questo caso, che ha avuto esiti ben diversi da quelli delle navi Gregoretti e Diciotti, come sottolineato anche da Giulia Bongiorno dell’arringa di due mesi fa. «Ma il caso Open Arms è diverso da tutti gli altri – ha sottolineato la procura -. Qui viene emesso il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, in questo caso entra autorizzata da autorità giudiziarie, qui era avvenuto accordo di distribuzione e non vi erano ragioni di sicurezza nazionale che impedissero lo sbarco. Di queste peculiaretà e non di altro si deve occupare questo dibattimento e per questo insistiamo nelle nostre richieste». La parola è passata quindi a Bongiorno, per la quale «il pm nella replica ha omesso totalmente di replicare a dei fatti gravissimi che ho evidenziato in sede di arringa». Nella sua controreplica la senatrice si è detta quindi “stupita” di non aver sentito «una parola dalle parti civili». Le quali hanno risposto alla “stoccata” della difesa attraverso le agenzie di stampa: «La replica è eventuale e non obbligatoria – ha spiegato l’avvocato Michele Calantropo all’Agi - e noi non avevamo niente da dire di più di quel che ha detto la pm». Per Bongiorno, in ogni caso, resta un punto fisso, quello sottolineato più volte nella sua linea difensiva: «Open Arms ha scelto volontariamente di non far scendere i migranti pur avendone più possibilità». L’Ong, per la legale, avrebbe «disubbidito a Malta, alla Spagna e all’Italia. Condannare Salvini significa legittimare le consegne concordate in mare dei migranti». Inoltre, per Bongiorno «il pm dimentica che l’accordo di redistribuzione di cui parlò l’ex premier Conte, citato dalla Procura nelle repliche, non era perfezionato, mancando l’esatto numero dei migranti di cui gli Stati si sarebbero dovuti assumere la responsabilità». Per il resto la difesa di Salvini ha ribadito la propria tesi: una volta raggiunto il porto di Lampedusa, i migranti erano liberi di scendere dalla nave in qualunque momento attraverso il “varco aperto” dalla Guardia costiera. Bastava dimostrare – sostiene Bongiorno – di trovarsi in condizioni di disagio. Per ciò che riguarda il Pos temporaneo, dice la difesa, questo «è stato dato due ore dopo l’ingresso della ong Open Arms in acque territoriali italiane»: e per luogo sicuro non bisogna intendere soltanto la terra, ma anche il mare. In sintesi, per la difesa di Matteo Salvini, esiste un diritto allo sbarco, ma non a decidere come, quando e chi far sbarcare: chi si è gettato dalla nave prima che si ordinasse lo sgombero della nave, ribadisce Bongiorno, non lo ha fatto per sfuggire a una condizione di emergenza e pericolo. Ma per raggiungere il prima possibile Lampedusa. Qui sta il vero “dato umanitario” della vicenda: per l’Ong e per la procura a bordo dell’imbarcazione c’erano persone costrette in condizioni disumane. A cui è stata impedita la libertà di movimento.