«Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel "patto di fiducia" richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni». Dopo un lungo incontro. I leader di Forza Italia e della Lega, dunque «con il consueto senso di responsabilità» hanno «concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini». Escludendo ogni ipotesi di Draghi bis, con dentro il Movimento 5 Stelle, il centrodestra di governo sembra dunque cedere alle incessanti richieste di Giorgia Meloni, che dall'inizio della crisi spinge perché si torni subito a elezioni. Secondo i sondaggi, la coalizione un tempo guidata da Berlusconi sembra avere ottime possibilità di vittoria in caso di voto anticipato ed è possibile che anche Lega e Fi scelgano di percorrere quella strada, nonostante il "rischio" di un successo straripante dell'alleata/rivale Meloni. Ma se FdI chiede la spallata definitiva, il coro dei sostenitori del premier trova ogni giorno nuove voci. È stato sottoscritto da oltre mille amministratori locali (di entrambi gli schieramenti) l'appello alla «stabilità» lanciato inizialmente da un gruppo ristretto di sindaci (. «Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell'emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà», si legge nel documento. «Ora più che mai abbiamo bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l'Italia». E proprio contro questo appello aveva tuonato poche ore fa proprio Giorgia Meloni , accusando i sindaci di utilizzare le istituzioni come un partito.