Incontro "conviviale" di due ore nella masseria Beneficio di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dove Giorgia Meloni sta trascorrendo alcuni giorni di relax, fra la presidente del Consiglio e Matteo Salvini. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega è arrivato nel pomeriggio di oggi nel resort pugliese insieme alla compagna Francesca Verdini e al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, anche lui in vacanza nella settimana di Ferragosto nel 'tacco' dello Stivale.

Quella di oggi, che alcune fonti si affrettano a definire un momento "estivo in amicizia", è stata l'occasione per una telefonata all'altro vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. I tre leader, specificano fonti di governo, "hanno condiviso di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier più urgenti". Dalle nomine Rai all'indicazione entro fine mese del nome del commissario europeo dell'Italia (Raffaele Fitto resta in pole), passando per la legge di Bilancio e il sovraffollamento delle carceri: ecco solo alcuni dei temi su cui i leader della maggioranza sono chiamati a trovare una quadra alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Ma a scaldare il dibattito politico negli ultimi giorni è anche il tema della cittadinanza. Se la Lega punta in sostanza a lasciare la legge così com'è e chiede a Forza Italia di non ascoltare le sirene in arrivo dal centrosinistra, il partito azzurro ha fatto un'apertura, accolta con diverse sfumature dalle opposizioni, sullo ius scholae, ovvero il riconoscimento della cittadinanza dopo un processo di integrazione che passi attraverso la scuola dell'obbligo.

Tornando al faccia a faccia di oggi, Meloni sta trascorrendo un periodo di vacanza anche quest'anno in Puglia, stavolta in un resort di Ceglie Messapica, la stessa località scelta per il G7 dello scorso giugno, con la figlia Ginevra e l'ex compagno Andrea Giambruno. Con loro anche la sorella Arianna e il marito Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura. E in Puglia da alcuni giorni, a Gallipoli, una delle località turistiche più rinomate del Salento, si trova anche Salvini, che nei giorni scorsi ha postato alcune foto che lo ritraevano alle prese con la canna da pesca - una sua passione - e insieme alla compagna, che con l'inquilina di Palazzo Chigi condivide la passione per il gioco di carte burraco.

Intanto, Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, attacca: "Altro che Arianna Meloni, la notizia vera che diventa la vera questione è che Salvini e Meloni si incontrano nella masseria di Ceglie Messapica per spartirsi la Rai, non contenti di averla trasformata nell'istituto Luce dei due leader, e le Ferrovie dello Stato, dopo che sono state messe in ginocchio dalla disastrosa gestione Salvini del trasporto ferroviario nel nostro Paese. Il dato politico che non può mancare è che c'è un assente tra gli invitati, ovvero Tajani e quindi Forza Italia, segno che nella maggioranza c'è più di un problema".

(Luca Rossi – LaPresse)