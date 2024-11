La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha recentemente avuto un colloquio telefonico con Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX. Annunciando la conversazione sui social, Meloni ha definito Musk «un amico» e ha espresso fiducia nella visione del magnate come «importante risorsa per Stati Uniti e Italia». La premier ha evidenziato la volontà di una collaborazione internazionale per affrontare le sfide future tra Italia e Stati Uniti.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha inoltre espresso la volontà di recarsi a Washington per rafforzare i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Salvini ha dichiarato che il governo italiano è considerato un partner interessante dagli Stati Uniti, specialmente per il progetto del ponte sullo Stretto. «Trump è un uomo pragmatico che condivide con noi molti obiettivi: meno tasse, difesa dei confini, tagli alla burocrazia e protezione delle famiglie e delle imprese», ha affermato Salvini su Libero.

Anche Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, ha commentato la recente vittoria del partito repubblicano negli Stati Uniti. In un’intervista a La Repubblica, Foti ha sottolineato l’importanza di un’Europa unita e forte in grado di affrontare le future sfide con coesione. «La chiarezza del risultato elettorale americano non lascia dubbi: gli USA vogliono cambiare pagina rispetto alla gestione Biden. È una vittoria significativa per i repubblicani, con cui condividiamo un’appartenenza comune alla famiglia conservatrice», ha dichiarato Foti.

Secondo Foti, Meloni rappresenta un punto di riferimento per l’Europa, proprio per la stabilità del governo che guida in Italia. «Meloni sarà un ponte decisivo tra Trump e l’Europa», ha affermato, notando come entrambi i leader condividano la stessa visione di rinnovamento contro l’establishment. Foti conclude osservando che gli americani vedono in Meloni «una grande leader».