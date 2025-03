«Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano» Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale della donna. «Come Governo, il nostro impegno – aggiunge la premier – è garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore, senza ostacoli. I numeri parlano chiaro: l’occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i dieci milioni di donne lavoratrici. Un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito. Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata. La parità significa assicurare a tutte le donne le condizioni per realizzarsi pienamente, senza sacrificare né il lavoro né la vita familiare».

«Continueremo a lavorare – conclude Meloni – per creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere».

Anche dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, gli auguri alle donne. «Auguri a tutte le donne! Il mio omaggio alla loro forza, al loro talento e al loro valore. Un pensiero speciale lo rivolgo, soprattutto, alle donne che ogni giorno, con coraggio e determinazione, affrontano difficoltà e grandi sfide», scrive Fontana.

Messaggio anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. «A voi, donne della Difesa, esprimo il mio personale riconoscimento per il contributo alla sicurezza del nostro Paese – il messaggio del titolare della Difesa – Avete anche un’ulteriore responsabilità: essere d’ispirazione per le nuove generazioni che vorranno percorrere il vostro stesso cammino al servizio delle Istituzioni, per fare sempre la differenza e per guidare il nostro operato per un futuro di rispetto, professionalità e collaborazione. Buon 8marzo a tutte le donne».

E in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ribadisce il costante e prioritario impegno dell’Italia nella tutela e promozione dei diritti delle donne nel nostro Paese e nel mondo. Tajani incontrerà oggi 8 marzo a Fabriano la Comunità Papa Giovanni XXIII, coordinata da Don Aldo Bonaiuto, impegnata contro i fenomeni della prostituzione coatta lottando per restituire dignità alle tante donne sfruttate dalle organizzazioni criminali e che offre una pronta accoglienza per le vittime della tratta e prostituzione.