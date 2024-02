La segretaria del Pd Elly Schlein, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno avuto in mattinata un colloquio telefonico. Al centro della telefonata, secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, la questione del conflitto in Medio Oriente.

Schlein, nei giorni scorsi, aveva annunciato che avrebbe chiamato la premier per sollecitarla a mettere in campo un'iniziativa per la pace in Medio Oriente.

Intanto alla Camera passa l’impegno contenuto nella mozione del Pd sul Medioriente, con cui si chiede che il governo si adoperi per «sostenere ogni iniziativa» volta «a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza». Sul punto il governo non ha espresso parere, rimettendosi al voto dell’aula, e l’impegno è passato con l’astensione dei deputati di maggioranza. Il testo prevede di «sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza al fine di tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all’interno della Striscia».

«Questo è un momento molto importante perché il Parlamento ha approvato il primo punto della nostra mozione così come riformulato, per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario, e di questo siamo molto felici. Avevamo presentato questa mozione per scuotere il dibattito nel Paese e favorire un avanzamento del Parlamento», commenta la segretaria dem parlando con i cronisti in Transatlantico dopo il voto dell’Aula sulle mozioni sul Medioriente, con la