«Il 2 giugno sia un momento di unità e concordia»: è l’auspicio espresso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio indirizzato ai Prefetti italiani in occasione della Festa della Repubblica. Una data simbolica che, con il referendum del 1946, sancì la nascita della Repubblica italiana e vide, per la prima volta, il voto delle donne.

Il Capo dello Stato sottolinea come quella consultazione popolare rappresentò «la sintesi di valori condivisi», espressione di un patto fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà. Un momento decisivo che ha ispirato la nostra Carta Costituzionale e che richiama tutti – istituzioni e cittadini – alla responsabilità di rendere concreti, ogni giorno, quei valori nella società.

Mattarella riconosce il ruolo cruciale delle Prefetture nel garantire coesione e sicurezza sociale: «Siete chiamati in prima persona a essere motore della cooperazione istituzionale e promotori del dialogo e della mediazione, a servizio dell’unità del Paese e del buon andamento dell’amministrazione».

Nel messaggio si ribadisce anche l’importanza di affrontare i divari territoriali e promuovere uno sviluppo equilibrato: «Valorizzare le risorse culturali e ambientali delle diverse aree del Paese, dalle città alle aree interne, è una missione che sollecita lo sforzo di chi ha responsabilità pubbliche».

Il Presidente ha quindi rinnovato la sua stima a Prefetti e operatori pubblici, «per l’equilibrata opera svolta nel prevenire ogni forma di criminalità e violenza, e nel garantire l’effettivo esercizio delle libertà dei cittadini». Una gratitudine estesa anche all’azione di sostegno agli enti locali, alla gestione delle emergenze, del fenomeno migratorio e delle consultazioni elettorali.

Infine, Mattarella ha ribadito che la rete delle Prefetture rappresenta «una risorsa preziosa» per il principio di unità nazionale e per la valorizzazione delle autonomie: «Rinnovo sentimenti di apprezzamento e di stima – ha concluso – con l’auspicio che il 2 giugno sia vissuto da tutti come momento di unità intorno ai valori della Repubblica».