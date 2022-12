PHOTO



I 5 Stelle sono stati ricevuti oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I grillini non hanno parlato di riforme costituzionali con il presidente della Repubblica, motivo per cui in origine era stato richiesto l'incontro. "Non abbiamo parlato di riforme costituzionali", hanno spiegato ai giornalisti i due capigruppo M5S di Camera e Senato, Michele dell'Orco e Nunzia Catalfo, "Noi abbiamo depositato le firme per il referendum - hanno ricordato - e ci impegneremo in questi mesi per impedire che queste riforme vadano in porto, perchè sono riforme che i cittadini non vogliono". I due esponenti pentastellati hanno ringraziato il capo dello Stato "che ha riconosciuto un merito al Movimento 5 Stelle, quello di essere uno dei gruppi che lavorano di più in commissione e in aula, Inoltre il Presidente della Repubblica ha condiviso con noi che il problema principale da risolvere è quello della corruzione". E sul Governo Renzi, contro il quale ieri è stata bocciata la mozione di sfiducia presentata dai 5 Stelle, "Anche Mattarella ha riconosciuto che la maggioranza si è allargata con l'appoggio ufficiale di Verdini. È un dato di fatto, riconosciuto anche da lui. E ha detto che se la maggioranza, che ora è aggiuntiva, diventerrà sostitutiva, interverrà in qualche modo". Così i capigruppo M5S alla Camera Michele Dell'Orco.