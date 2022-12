ELETTO NEL 2018 CON IL M5S, ERA POI PASSATO A CORAGGIO ITALIA

Un progetto politico serio e uno spazio liberale. Emilio Carelli, già deputato M5S e poi Coraggio Italia, descrive così Insieme per il futuro, il nuovo partito di Luigi Di Maio al quale Carelli ha deciso di aderire. «Qui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa, accettando l’invito di Di Maio ad assumere un impegno diretto nel Movimento 5 Stelle di allora e candidandomi deputato - ha detto il deputato - Nel febbraio 2021 ho detto addio a quel Movimento che secondo me aveva perso la sua anima e la sua identità». Per poi spiegare che si tratta di «un ritorno a quel disegno di governo dell’Italia che incassò quasi 11 milioni di voti di italiani che volevano, e credo tuttora vogliano, vedere un Paese nuovo, libero, aperto al contributo e alle idee di tutti».

Carelli descrive poi lo scenario nazionale e internazionale attuale e commenta: «in questo difficilissimo contesto la stabilità del Governo è una bussola indispensabile». Per questo motivo spiega di aver apprezzato «la presa di distanza di Luigi Di Maio dal propagandismo e dalla radicalizzazione del Movimento, il quale, pur di inseguire l’ultimo sondaggio, ha rischiato e rischia di mettere in discussione il Governo Draghi e una stabilità proficua per il Paese». per poi parlare di «moderazione, riflessione e progetti di ricostruzione dell’Italia».

Infine, un invito a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia di recente staccatosi da Giovanni Toti. «Con lui ho fatto un tratto di strada assieme - conclude Carelli - strada che richiede oggi nuovi percorsi e nuovi approdi».

Di «idee e concretezza», ha parlato invece Di Maio, accogliendo il nuovo deputato . «Oggi più che mai serve serietà e maturità per affrontare questa fase emergenziale, e il tuo contributo sarà fondamentale ha commentato il ministro degli Esteri - Non possiamo permettere che populismi e sovranismi prendano il sopravvento, generando una crisi di governo: noi puntiamo solo a trovare soluzioni». I deputati di Ipf salgono così a 52.