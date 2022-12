PHOTO



Non accenna ad abbassarsi la temperatura dentro la maggioranza di governo. A dare manforte al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio arriva anche il presidente della Camera, Roberto Fico, che non usa mezzi termini: no alla Tav "non è un atto ideologico" ma "una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". La Tav, l'alta velocità Torino-Lione, ha generato un'impasse che sembra impossibile da superare. I veti continuano ad essere incrociati: Luigi Di Maio non è disposto a cedere, teme che la sua base lo lasci se farà l'ennesima concessione alla Lega, per di più su un tema bandiera come quello della Tav; Matteo Salvini parla di concessioni, di riduzione delle dimensioni e dei costi dell'opera, ma rimane saldo nella sua linea al sì, perchè i costi di abbandono del cantiere sarebbero esorbitanti e, politicamente, ne risponderebbe al suo elettorato di riferimento al nord. Il premier Conte, che fino a ieri sembrava propendere per la linea di Di Maio, ha subito un violento stop da parte dei partner francesi e dell'Unione Europea. Il piano del governo per bloccare i bandi della Tav senza pagarne le conseguenze si sta scontrando contro i limiti tecnici e l'Ue chiede che l'Italia "si sblocchi". Dalla società che dovrebbe pubblicare i bandi, la Telt, i consiglieri italiani hanno avvertito che un eventuale blocco dei bandi dovrebbe avere una copertura di 300 milioni di euro, ovvero i finanziamenti che verrebbero a mancare da Bruxelles. Inoltre, la società vedre prospettarsi il rischio di dover pagare miliardi di penali e anche di un'indagine per danno erariale. A evocare la crisi di governo sono soprattutto i 5 Stelle: il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Buffagni, si lascia scappare un "Cosa stia succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta". Tutto è rinviato a lunedì, ultimo giorno possibile per fermare i bandi. Altrimenti - minacciano i 5 Stelle - potrebbe arrivare in Parlamento una risoluzione dei grillini per dire no alla Tav. E allora la crisi sarebbe anche parlamentarizzata.