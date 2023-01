«Il taglio delle accise costa mediamente un miliardo al mese, dieci miliardi all'anno, e, se lo avessimo fatto, non avremmo potuto procedere con il taglio del costo del lavoro, con l'aumento dell'assegno unico e con altre misure a sostegno di persone con un salario basso, delle famiglie, di chi non ha un posto di lavoro, di chi non riesce a fare la spesa». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta sui social.

Il presidente del Consiglio ha parlato di una scelta di "giustizia sociale" che il governo "rivendica": «Tagliare le accise sulla benzina è una misura che aiuta tutti, indipendentemente dalla situazione economica che ciascuno ha» e «sono convinta che fosse più sensato concentrare le risorse» sulle fasce più deboli.