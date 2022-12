PHOTO



Chissà se qualche spirito giocoso l'ha ricordato. Perché a ben vedere la similitudine calza: il tentativo di modifica dell'Italicum assomiglia al personaggio del Boiardo nell'Orlando innamorato: "Così colui, del colpo non accorto, andava combattendo ed era morto". Meglio lasciar perdere e dalla poesia passare velocemente alla prosa. Che ha un senso non equivocabile: il confronto più o meno clandestinamente avviato dagli emissari renziani dopo che il premier aveva ributtato la palla al Parlamento, si è arenato all'avvio.